DÜNKÜ GAZETE YARINI KURTARIYOR

Sözcü, birikmiş gazetelerini* kapından alıyor, ve onları geri dönüştürüyor. Sen de 0212 708 50 60 numarasından veya aşağıdaki formu doldurarak bize ulaş, doğaya ve Sözcü’ye desteğini göster.

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Kampanyamızda teslim edilen gazetelerin kargo bedeli SÖZCÜ Gazetesi tarafından karşılanacaktır. Minimum 49 gazete tamamlandığında bu gazeteler evinizden randevu verilerek teslim alınacaktır. Okuyucularımız bu kampanya ile gazeteleri bedelsiz olarak teslim ettiklerini kabul eder. Kampanya Türkiye genelindedir, fakat kargo firmalarının gitmediği köy kasabalar kapsam dışındadır, bu konuda okur temsilcilerimiz sizi bilgilendirecektir. SÖZCÜ kampanya şartlarını değiştirme hakkını saklı tutar.
* En az 49 gazete